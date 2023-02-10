Нариман Аббасов: «Я родился в Шымкенте, а в 10 лет переехал в Азербайджан»

Боец MMA Нариман Аббасов прокомментировал предстоящий бой в лиге Naiza c Фанилем Рафиковым и рассказал о том, как связан с Казахстаном.

- Нариман, Википедия уверена, что Вы родились в Баку, но, оказывается, — в Казахстане...

– Родился в Казахстане — в Шымкенте. До 10 лет жил там. Потом уехал с родителями. Садик, первый и второй классы школы — все это в Шымкенте у меня прошло.

- А почему ваша семья переехала потом в Азербайджан?

– Отец так решил. В Шымкенте остались мои родственники. Бываю там, когда находится время.

- В своей профессиональной карьере бойца ММА Вы встречались с казахстанцами Адилем Боранбаевым и Куатом Хамитовым – и обоих победили. Файтеры из нашей страны как-то удобны для Вас стилистически?

– Казахстанские бойцы — хорошие бойцы. Но у меня получилось их победить. Вообще же, Казахстан для меня – как вторая родина. Когда приезжаю, бойцы, зрители встречают меня там как своего.

- Своего ближайшего соперника Фаниля Рафикова хорошо успели изучить?

– Изучаем, готовимся.

- Можете сейчас сказать, сильнее он тех же Боранбаева и Хамитова или нет?

– Сильнее, слабее — сказать не могу. Никого обидеть не хочу. Все они разные. Мы, кстати, с Адилем со времени нашего с ним боя хорошо дружим. С Куатом иногда общаемся.

- В прошлом году Вы пробовали пробиться в UFC через претендентскую серию Даны Уайта. Станете еще делать попытки попасть в этот промоушн?

– Конечно. У всех бойцов бывает второй шанс. Хотелось бы им суметь воспользоваться.

- То есть, можно говорить, что UFC – это практически Ваша мечта?

– Ну, не то, чтобы мечта... Но хотелось бы там свои силы попробовать. Ведь все сильные бойцы там, – сказал Аббасов в интервью Sports.kz.

Напомним бой Рафиков – Аббасов состоится 18 марта на турнире NAIZA 50 в Астане.

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