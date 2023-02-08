Президент Naiza о бое Рафиков – Аббасов: «Я считаю, что шансы 50 на 50»
Президент лиги NAIZA Нурбек Карабала прокомментировал предстоящий бой между Нариманом Аббасовым и Фанилем Рафиковым.
– На самом деле, статистика игроков практически одинакова. У Наримана больше имен, по серии если смотреть – Фаниль на сегодня на подъеме. У Наримана очень яркая карьера…Я считаю, что шансы 50 на 50, – сказал Карабала.
Напомним бой Рафиков – Аббасов состоится 18 марта на турнире NAIZA 50 в Астане.
«С Бастой чай не пила, но пересекаемся в бойцовских залах». Чемпионка NAIZA Карыгина готовится к первой защите титула и бросила вызов сестре Рахмонова
«Каждый должен уходить вовремя». Сергей Морозов об исламе, допинге и возможном уходе из UFC
Царукян ответил на предложение реванша с Исмагуловым: «100К, и я в деле»
Комментарии