Президент Naiza о бое Рафиков – Аббасов: «Я считаю, что шансы 50 на 50»

Президент лиги NAIZA Нурбек Карабала прокомментировал предстоящий бой между Нариманом Аббасовым и Фанилем Рафиковым.

– На самом деле, статистика игроков практически одинакова. У Наримана больше имен, по серии если смотреть – Фаниль на сегодня на подъеме. У Наримана очень яркая карьера…Я считаю, что шансы 50 на 50, – сказал Карабала.

Напомним бой Рафиков – Аббасов состоится 18 марта на турнире NAIZA 50 в Астане.

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