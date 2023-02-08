Президент Naiza о бое Рафиков – Аббасов: «Я считаю, что шансы 50 на 50»

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Фаниль Рафиков Naiza Fighting Championship Нариман Аббасов Спорт Казахстана

Президент лиги NAIZA Нурбек Карабала прокомментировал предстоящий бой между Нариманом Аббасовым и Фанилем Рафиковым

– На самом деле, статистика игроков практически одинакова. У Наримана больше имен, по серии если смотреть – Фаниль на сегодня на подъеме. У Наримана очень яркая карьера…Я считаю, что шансы 50 на 50, – сказал Карабала. 

Напомним бой Рафиков – Аббасов состоится 18 марта на турнире NAIZA 50 в Астане.

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