Президент Naiza о бое Рафиков – Аббасов: «Пригласим Куата Хамитова, если приедет»

Президент лиги NAIZA Нурбек Карабала ответил на вопрос, будет ли присутствовать Куат Хамитов на бое Рафиков – Аббасов.

- У Фаниля есть история с Куатом Хамитовым, и у Наримана тоже. Будете приглашать Куата на этот бой?

– Пригласим, если приедет в Астану, – сказал Карабала.

Напомним бой Рафиков – Аббасов состоится 18 марта на турнире NAIZA 50 в Астане.

Отметим, что в апреле 2019 года Аббасов победил Хамитова и завоевал титул чемпиона AMC Fight Nights. Рафиков после завоевания чемпионского титула NFC в 2021-м вызвал Куата на бой.

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