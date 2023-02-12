Айдар Махметов о Магомеде Кабардиеве: «Он впечатляет нестандартной техникой и непредсказуемостью»

Черный пояс по БЖЖ, чемпион мира по ММА Айдар Махметов в подкасте на NAIZA TV высказался о чемпионе NAIZA Магомеде Кабардиеве:

«Я слежу за Магомедом, наверно, со второго его боя в профи. В Караганде он дрался в рамках лиги ABADAN. Тогда он впечатлил нестандартной техникой и мышлением в бою. Он уже тогда был абсолютно раскрепощен в бою. У него тогда были пробелы с борцовской базой. Прошло 3-4 года и Магомед превратился в матерого бойца, при этом непредсказуемость и нестандартность у него осталась. Эти вещи привлекают внимание к бойцу»

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