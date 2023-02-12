Президент NAIZA о бое Махачев – Волкановски: «Ради такого поединка стоило просидеть все утро перед телевизором»

Президент NAIZA Нурбек Карабала в своих социальных сетях разместил пост о бое Махачев – Волкановски:

«Этот бой в начале казался бессмысленным, но UFC все-таки гиганты. Ради такого поединка стоило просидеть всё утро перед телевизором. Волконовкски удивил, молодец!

Ну конечно же это не совсем удачный день для Ислама, но то, что он победил — это очевидно! Поздравляю брат с победой!»

Махачев одержал победу над Волкановски единогласным решением судей.

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