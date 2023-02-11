Жапаров проведет бой на турнире OCTAGON 41
Теймур Жапаров (6-2) проведет бой 18 февраля в рамках турнира OCTAGON 41.
Его соперником станет Жахонгир Нажметдинов из Узбекистана.
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