Эксперт о бое Рахмонов – Нил: «Джеффу не хватит вариативности»
Эксперт, инсайдер, журналист Игорь Лазорин в социальных сетях сделал прогноз на бой Шавката Рахмонова и Джеффа Нила:
«Досрочная победа Рахмонова. Джеффу просто не хватит вариативности бороться с мощью Шавката»
Бой состоится 4 марта.
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