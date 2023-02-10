Эксперт о бое Рахмонов – Нил: «Джеффу не хватит вариативности»

Теги UFC MMA Джефф Монсон Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Спорт Казахстана

Эксперт, инсайдер, журналист Игорь Лазорин в социальных сетях сделал прогноз на бой Шавката Рахмонова и Джеффа Нила:

«Досрочная победа Рахмонова. Джеффу просто не хватит вариативности бороться с мощью Шавката»

Бой состоится 4 марта.

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