Магомед Кабардиев о бое Рафиков – Аббасов: «Никто не сдаст назад, будут идти до конца»

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Фаниль Рафиков Naiza Fighting Championship Нариман Аббасов Спорт Казахстана

Чемпион NAIZA Магомед Кабардиев о бое Фаниля Рафикова и Наримана Аббасова, в котором определиться следующий претендент на титул:

«Я уверен, что первый раунд в этом бою будет очень красочным и зрелищным. Во втором раунде, думаю, переломит ход Нариман Аббасов. Но бой будет принципиальным, Фаниль и Нариман будут идти до конца, никто назад не сдаст. Оба характерные»

Бой Рафиков- Аббасов состоится 18 марта в Астане.

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