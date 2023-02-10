Анонсирована дата возвращения в октагон Акишева

Нуржан «Бизон» Акишев (14-4) вернется в октагон 19 февраля на турнире OCTAGON 41.

Акишев идет на серии из 3 побед, одержав последнюю на турнире лиги BRAVE в сентябре 2022 года.

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