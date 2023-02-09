В Америке назвали имя следующего казахстанца в UFC

Авторитетное издание MMAJUNKIE включило казахстанца Бекзата Алмахана (14-1) в топ-5 бойцов, которые после февральских выступлений могут попасть в UFC.

25-летний Бекзат сейчас идет на серии из шести побед. Причем из 14-ти своих побед в ММА казахстанец только одну завершил решением. А единственное поражение в карьере он потерпел от кыргызстанца Султана Жолдошбека на Bushido Qazaqstan FC 3 в октябре 2020 года.

В своем последнем поединке в декабре Алмахан досрочно выиграл у бразильца Дженилтона Матоса в главном событии OCTAGON 38 и довел свой рекорд в лиге до 4-0 (все бои завершил досрочно).

Следующий поединок Бекзат проведет на турнире лиги UAE Warriors 25 февраля в Абу-Даби. Соперником казахстанца будет аргентинец Мауро Мастромарини (14-1), идущий также на серии из шести побед, пять из которых были досрочными.

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