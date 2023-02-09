У Толенова сменился соперник по титульному бою

У чемпиона OCTAGON Дамира Толенова (8-0) сменился соперник.

Вместо азербайджанца Рояла Лейлизаде, который снялся с боя из-за травмы, против «Казахстанского Сехудо» выйдет еще один непобедимый боец Шерзод Ибодилоев (5-0).

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