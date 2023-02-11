Чемпион Eagle FC Даурен Ермеков: «Смотрел бои Емельяненко и изучал боевые приемы, которые не знал»

Теги MMA Федор Емельяненко Bellator Sports.ru - Казахстан Даурен Ермеков Спорт Казахстана

Казахстанский боец ММА, чемпион Eagle FC в среднем весе Даурен Ермеков прокомментировал последний бой Емельяненко в карьере и назвал Федора своим кумиром. 

– Посмотрел последний бой Емельяненко: очень жаль, что он проиграл. Я думал, он реванширует и возьмет свое. Но не получилось. Чтобы про него не говорили, для меня он легенда. Всю жизнь следил за его боями. Когда начал выступать, смотрел его бои и изучал боевые приемы, которые не знал (улыбается). 

– Расскажи про твой любимый бой Федора?

– Самый запоминающий бой это с Мирко «КроКоп» Филиповичем, когда он мстил за брата.

Напомним, «КроКоп» и Емельяненко встретились 28 августа 2005 года на PRIDE Final Conflict 2005. Федор победил единогласным решением судей. 

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1 комментарий

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sfrrrR
Самым запоминающимся вышел не только сам бой с КроКопом, когда он мстил за брата, но и предшествующие этому бою матюки Федора 😂

Кстати, надо бы освежить в памяти:

https://www.youtube.com/watch?v=lVzqABzuq1E
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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