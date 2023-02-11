Чемпион Eagle FC Даурен Ермеков: «Хотел бы попробовать себя в Bellator»

Казахстанский боец ММА, чемпион Eagle FC в среднем весе Даурен Ермеков рассказал о дальнейших планах в карьере.

«Можно выступить в Гран-при ACA. Так же мне было бы интересно драться в Bellator. Если выступать в UFC, нужно начинать с самого низа плюс гонорары там маленькие. А в Bellator есть шанс начать с TOP-10», – сказал Ермеков.

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