Названо имя следующего соперника Головкина

Телеграм-канал FightSpace поделился прогнозами дальнейшей карьеры казахстанского боксера Геннадия Головкина.

«Видимо, ждем информацию о поединке Головкина против Хайме Мунгуйя, о котором в последние дни все чаще упоминается на разных уровнях.

Любопытно, что Мунгуйя (наряду с Джошуа Буатси) упоминался в качестве возможного соперника для Дмитрия Бивола в мае-июне, однако это абсолютный мисматч, так что желаем успеха в переговорах Головкину и его команде», — пишет источник.

Напомним, ранее GGG отказался от титула чемпиона мира по версии IBF, а WBA официально назначила Головкину провести обязательную защиту в бою с «обычным» чемпионом кубинцем Эрисланди Ларой.

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