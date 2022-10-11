Ахмедов ворвался в ТОП-10 рейтинга WBC

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Казахстанский боксер второго среднего веса Али Ахмедов (19-1, 14 КО) cумел войти в ТОП-10 в рейтинге Всемирного боксерского совета (WBC).

В сентябре он победил решением судей американца Габриэля Росадо, завоевав пояса WBC Silver и IBF North American

Абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе является Сауль Альварес.

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