Али Ахмедов о встрече с Сабуровым: «Всегда рад встрече со своим другом»
Казахстанский боксер, чемпион WBC Silver и IBF North American во втором среднем весе Али Ахмедов опубликовал фото с стендап-комиком Нурланом Сабуровым.
Али и Нурлан встретились в Алматы на Almaty Arena, где последний давал концерт 7 октября.
«Всегда рад встрече со своим другом», — написал Ахмедов.
Отметим, что помимо Ахмедова Нурлан Сабуров поддерживает общение и с чемпионом мира WBA Super/IBF в среднем дивизионе Геннадием Головкиным. Артист в том числе посещал лагерь боксеров в США и проводил с ними совместные тренировки.
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