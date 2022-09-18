Али Ахмедов выиграл два чемпионских пояса

Казахстанский боксер Али Ахмедов (19-1, 14 КО) победил экс-соперника Головкина Габриэля Росадо (26-16-1,15 КО) и завоевал два титула.

Соперники в ринге провели всю дистанцию и по итогам десяти раундов судьи единогласным решением отдали победу Ахмедову.

Таким образом, Али стал обладателем вакантных титулов чемпиона по версиям IBF NA и WBC Silver во втором среднем весе.

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