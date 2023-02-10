Карабала о выступлении Рахмонова в UFC: «Сейчас в дивизионе лишь 3-4 бойца, которые способны конкурировать с Шавкатом»
Президент NAIZA Нурбек Карабала в интервью «Спорт Шредингера» о бое Рахмонова с Нилом и перспективах в UFC:
«Если смотреть статистику, Шавкат намного лучше. Возможно уровень соперника в ментальном понимании, чуть-чуть выше. На самом деле сейчас в дивизионе лишь 3-4 бойца, которые способны конкурировать с Шавкатом. Это Хамзат, Бернс, Камару Усман и чемпион Эдвардс»
Рахмонов проведет бой с Джеффом Нилом 4 марта.
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