Тренер Рахмонова оценил борьбу Шавката: «По уровню борьбы, контролю, IQ он однозначно в ТОП-3 своего дивизиона»

Один из тренеров Шавката Рахмонова Эдуард Базров в интервью «Спорт Шредингера» оценил борьбу казахстанского бойца UFC:

«Шавхат с Асу находятся в Майами, проходит последний этап подготовки к турниру в Вегасе, где в главном бое будет драться Джон Джонс. Мы готовы, сейчас идет подводка к бою. В течение полугода мы готовились, осталось теперь правильно подвестись к поединку 4 марта. Скажу так, что в своем дивизионе Шавкат однозначно в ТОП-3 по борьбе, может быть даже выше. У него на высоком уровне борьба, контроль, IQ работы в борьбе»

Рахмонов проведет бой с Джеффом Нилом 4 марта.

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