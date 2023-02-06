Претендентка на титул OPEN FC  Ибраева вызвала на бой Фирузу Шарипову

Казахстанка Меруерт Ибраева (3-1), которая является чемпионкой Азии по ММА, чемпионкой мира по панкратиону, бросила вызов Фирузе Шариповой:

«Фируза, давай устроим бой равных соперниц в лиге. Хочу проверить насколько силен твой бокс и ММА. Примешь вызов? Или продолжишь избивать слабых соперников?», – обратилась Меруерт к чемпионке мира по боксу.

Ибраева выиграла все три своих поединка в OCTAGON, два из них в первом раунде, а еще один – решением. Свой последний бой провела в лиге OPEN FC, уступив в бою за титул Дарье Железняковой, известной по выступлениям во французской AREC FC.

У Шариповой два боя в лиге и оба она завершила победой в первом раунде.

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