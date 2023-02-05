Калилов победил бразильца на турнире OCTAGON в Ташкенте

Экс-чемпион OCTAGON Шермурад Калилов провел первый бой в Кыргызстане, откуда он родом.

Его соперником стал бразилец Бенто. Воспитанник Василия Тахтая все три раунда перебивал своего оппонента, но соперник сумел выдержать натиск, отстояв все три раунда. Судьи единогласным решением победу отдали Шермураду.

Таким образом, Калилов одержал 6 победу в профи, оставаясь непобежденным.

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