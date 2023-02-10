Багдат Жубаныш о спаррингах с Жалгасом Жумагуловым: «Хватает физики с ними работать»

Трехкратный чемпион мира по ММА Багдат Жубаныш рассказал о спаррингах с бойцом UFC Жалгасом Жумагуловым и чемпионом NAIZA Алиби Идрис:

«Я привык работать с большими парнями, Жако – 66 кг, Алиби тоже в этом же весе. Они мощнее, но мне хватает физики с ними работать. Опыта, конечно, у них больше, но физически особо нет разницы».

Багдат выступает в весовой категории до 52 кг.

«Рекламный охват – 30 миллионов, гонорары бойцов – 250 миллионов тенге». Лига NAIZA подвела итоги года и наградила победителей

Дзюдоистка из Казахстана Айгерим Абилкадирова укусила свою соперницу: спортсменка словила много хейта, но мощно ответила критикам

Фируза Шарипова о романе с Резниковым: «Личную жизнь не комментирую»