Алиби Идрис – боец года в NAIZA

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Naiza Fighting Championship Алиби Идрис Спорт Казахстана

Доминирующий чемпион NAIZA Алиби Идрис в 2022 году сумел провести две успешные защиты. Сначала он ударом колена нокаутировал Джохара Ескиева, а затем в пятираундовом бою выиграл у Флавио Мадруга.

 А начал год с признания лучшим бойцом по версии NAIZA Awards.

 

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