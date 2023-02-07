Алиби Идрис – боец года в NAIZA

Доминирующий чемпион NAIZA Алиби Идрис в 2022 году сумел провести две успешные защиты. Сначала он ударом колена нокаутировал Джохара Ескиева, а затем в пятираундовом бою выиграл у Флавио Мадруга.

А начал год с признания лучшим бойцом по версии NAIZA Awards.

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