Зубайра Тухугов о Казахстане: «У меня много знакомых в Караганде»
Боец UFC Зубайра Тухугов в интервью Prosports.kz рассказал о своем отношении к Казахстану:
«В Караганде живут много наших чеченцев. У меня там много знакомых, возможно, даже есть кто-то из дальних родственников».
Тухугов в эти выходные дебютирует в легком весе, проведя поединок на турнире в Австралии.
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