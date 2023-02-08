Фаниль Рафиков о проведении боя с Аббасовым в Астане: «Север, любимый север»
Боец MMA Фаниль Рафиков прокомментировал перенос предстоящего боя с Нариманом Аббасовым в Астану.
- Есть разница где драться, в Алмате или Астане? Приедет ли Павлодар болеть?
– Сто процентов приедет. 418 километров всего. Это радость, что турнир пройдет в Астане, я уже бился в этом месте с Гермесом Франка, был голодный молодой. Север, любимый север...
Напомним, бой уроженца Павлодара Рафикова с Нариманом Аббасовым состоится 18 марта на турнире NAIZA 50 в Астане.
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