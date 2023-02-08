Фаниль Рафиков о бое с Аббасовым: «Я ощущаю себя победителем»

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Фаниль Рафиков Naiza Fighting Championship Нариман Аббасов Спорт Казахстана

Боец MMA Фаниль Рафиков прокомментировал предстоящий бой с Нариманом Аббасовым в лиге Naiza.

«Я ощущаю себя победителем. Я голоден для всего. Мне эта победа кровь из носу нужна... Настраиваюсь на пять раундов, готовимся к худшей версии. Нариман сильный боец, он бы не защитил несколько раз титул в Fight Night, хорошей лиге. Бой пройдет пять раундов, мы порадуем всех зрителей. Этот бой, который стоит максимального внимания в нашей стране», – сказал Рафиков.

Напомним бой Рафиков – Аббасов состоится 18 марта на турнире NAIZA 50 в Астане.

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