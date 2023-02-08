Магомед Кабардиев о прозвище MVP: «Это отсылка к NBA, у меня отец был мастером спорта по баскетболу»

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Наше Дело Naiza Fighting Championship Спорт Казахстана

 Чемпион NAIZA Магомед Кабардиев рассказал откуда появилось прозвище MVP:

«После боя с бразильцем Лазаро был опрос под видео нокаута, и больше голосов набрало как раз MVP. Это отсылка к NBA, самый ценный игрок сезона. Так и пошло. Плюс у меня отец был первым мастером спорта по баскетболу».

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