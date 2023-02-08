Карабала о проведении турнира Naiza в Астане: «Столько людей зовут нас туда. Астана достойна этого турнира»
Президент лиги NAIZA Нурбек Карабала прокомментировал Sports.ru выбор города для проведения турнира NAIZA 50.
– Почему решили провести турнир в Астане?
– Сегодня много MMA-мероприятий проводятся в Алматы. Наверно, не мы хотим, а астанчане хотят. Столько комментариев, столько писем, столько моих друзей, партнеров зовут нас туда. Астана достойна этого турнира.
Турнир NAIZA 50 пройдет 18 марта в Астане в спортивном комплексе «Жекпе Жек». Главным боем турнира станет противостояние Фаниль Рафиков – Нариман Аббасов.
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