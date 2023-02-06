Василий Жиров: «Головкин – молодец, но я стал первым чемпионом мира из Казахстана в профи»

Олимпийский чемпион по боксу 1996 года (до 81 кг), экс-чемпион мира в первом тяжелом весе по версии IBF Василий Жиров прокомментировал уровень казахстанских боксеров.

- Василий, в то время, когда Вы выступали в профи, можно ли было предполагать, что когда-нибудь в одном весе может быть сразу два чемпиона мира из Казахстана, как сейчас – Геннадий Головкин и Жанибек Алимханулы?

– Представить, что в профи будет два чемпиона из Казахстана было невозможно, так как казахстанских боксеров там было мало. Я был первым, проходившим этот путь... Но я рад, что наши боксеры на высоте – и боксируют на равных с мировой элитой бокса и даже лучше.

- Кто-то из боксеров той сборной Казахстана, в составе которой Вы стали олимпийским чемпионом Атланты, мог бы тоже добиться больших успехов в профи, как Вы теперь думаете? Если – да, то кто именно?

– С той команды казахстанских боксеров под руководством Апачинского чемпионом мог быть любой боец, так как все боксеры тренировались как профи.

- В США сейчас услышать, что Казахстан на мировую карту профессионального бокса нанес Геннадий Головкин. Согласны с этим? Ведь первым чемпионом мира из Казахстана в профи были именно Вы.

– Головкин – молодец, но не он, а я первым стал чемпионом мира в профи! И я первый, кто привез профессиональный бокс в Казахстан.

- На Олимпиаде в Париже-2024 в мужском боксе будет разыграно всего 7 комплектов медалей. Как относитесь к такому нововведению?

– То, что бокс меняется, это нормально – все меняется в этом мире. Осознание людей поднимается не случайно. Все переходит на более высшие вибрации, – сказал Жиров в интервью sports.kz.

Напомним, сейчас спортсмен проживает в США.

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