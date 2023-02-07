Naiza открыла Зал Славы

На церемонии NAIZA Awards было объявлено об открытии «Зал Славы» в честь первопроходцев смешанных единоборств, особо выдающихся спортсменов, которые оказали большое влияние на развитие ММА в истории Казахстана.

Первыми среди достойных «Зала Славы» оказались Ашим Кали, Шокпутов Айбек, Жангалов Баян, Мекеев Сагындык, которые получили из рук основателя группы компаний DAR Алидара Утемуратова почетные грамоты.

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