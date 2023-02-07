Кабардиев выиграли приз NAIZA Awards за лучший нокаут

В Алматы проходит церемония NAIZA Awards 2022, в рамках которой был озвучен лучший нокаут прошлого года.

Автором самого яркого нокаута стал Магомед Кабардиев.

«Бекфист» в поединке с экс-бойцом UFC Вальмиром Лазаро был исполнен идеально по таймингу и по технике. Видео залетело во все рейтинги (даже в ESPN). После этого нокаута Кабардиевым заинтересовались в UFC.

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