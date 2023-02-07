Казбек Сагын стал лауреатом NAIZA Awards за лучший самбишен

В Алматы проходит премия NAIZA Awards, в рамках которой лигу награждает лучших спортсменов по итогам 2022 года.

Приз за лучший сабмишен получил Казбек Сагын.

Казбек стал первым чемпионом лиги NAIZA в суперлегком весе (до 52 кг), задушив в поединке за титул экс-бойца ONE Джона Шинка. В конце прошлого года Сагын стал главным ньюсмейкером, войдя в ТОП-10 рейтинга fightmatrix в своем весе

«С Бастой чай не пила, но пересекаемся в бойцовских залах». Чемпионка NAIZA Карыгина готовится к первой защите титула и бросила вызов сестре Рахмонова

«Каждый должен уходить вовремя». Сергей Морозов об исламе, допинге и возможном уходе из UFC

Царукян ответил на предложение реванша с Исмагуловым: «100К, и я в деле»