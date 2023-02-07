Tobet Top Team – лучшая команда 2022 года

В Алматы продолжается церемония NAIZA Awards 2022.

Лучшей командой была признана Tobet Top Team из Астаны.

В данный момент два титула чемпиона NAIZA принадлежат столичной команде – Магомед Кабардиев в легком весе и Николай Самусев в полулегком. К тому же Tobet вышли в финал командного Гран-при.

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