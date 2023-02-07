Серикулы выиграл премию NAIZA Awards

В Алматы проходит церемония NAIZA Awards, в рамках которой был выбран лучший проспект года (начинающий боец).

Лучшим был признан Тимур Серикулы (2-0).

«Акула» в 2022 году одержал две яркие победы, потратив на это чуть больше двух минут. Впереди на февральском ивенте его ждет серьезная проверка в лице Жасулана Акимжана.

«С Бастой чай не пила, но пересекаемся в бойцовских залах». Чемпионка NAIZA Карыгина готовится к первой защите титула и бросила вызов сестре Рахмонова

«Каждый должен уходить вовремя». Сергей Морозов об исламе, допинге и возможном уходе из UFC

Царукян ответил на предложение реванша с Исмагуловым: «100К, и я в деле»