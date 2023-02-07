Серикулы выиграл премию NAIZA Awards

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Жасулан Акимжан Naiza Fighting Championship Спорт Казахстана

В Алматы проходит церемония NAIZA Awards, в рамках которой был выбран лучший проспект года (начинающий боец).

Лучшим был признан Тимур Серикулы (2-0).

«Акула» в 2022 году одержал две яркие победы, потратив на это чуть больше двух минут. Впереди на февральском ивенте его ждет серьезная проверка в лице Жасулана Акимжана.

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