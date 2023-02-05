Финалист гран-при NAIZA Амангельды о планах на 2023 год: «Если выиграю у Султана, то возможно уже в этом году подерусь за титул»

Казахстанский боец ММА, финалист гран-при NAIZA в легчайшем весе Дастан Амангельды в эфире «Из первых рук» рассказал о своих планах на 2023 год:

«Если выиграю у Султана, то возможно в 2023 году подерусь за титул, а там если все будет хорошо, то можно и защиту провести. Но посмотрим, как сложится»

Финал гран-при с Султаном Жолдашбеком состоится 25 февраля.

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