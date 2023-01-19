Магомед Кабардиев про бой Рафиков – Аббасов: «Думаю, что Нариман сможет финишировать Фаниля во втором раунде»

Чемпион NAIZA в легком весе Магомед Кабардиев поделился своим мнением о бое Фаниля Рафикова и Наримана Аббасова:

«Я обрадовался, что в NAIZA подписали бойца с таким именем, бекграундом. Это интересно. Мне стало интересно с ним подраться, но у нас полный дивизион и было бы неправильно человеку сразу после подписания давать титульный бой. Какое бы имя не было, хотя бы один поединок до титула по-хорошему он должен провести. А так я рад, что будет большой бой, лига развивается, появляются громкие имена. Я же жду имя претендента. Мое мнение по бою Рафиков – Аббасов, никто назад не пойдет, поэтому на первый план выйдет функциональная подготовка. Уверен, что первый раунд будет красочный, подарит нам много хайлайтов. Во втором раунде, думаю, что Нариман сможет переломить ход и финишировать Фаниля. Я бы не сказал, что Аббасов удобен Рафикову. Фаниль любит, когда ему дают пространство, дают раскидаться со стойки, перевести, Нариман не из тех, кто даст ему это делать».

Бой Аббасов – Рафиков состоится на турнире NAIZA 50 в марте 2023 года.

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