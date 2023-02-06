Жумагулов о приемниках в зале: «У нас дисциплинированная молодежь, но пока не вижу тех, кто готов нас заменить»
Боец UFC Жалгас Жумагулов поделился мнением о том, кто из зала «Еркин Куш» способен заменить казахстанцев в американской лиге:
«У нас очень дисциплинированная молодежь, пашут. Но пока я не вижу тех, кто готов заменить нас в UFC, не вижу, что кто-то способен конкурировать в лиге. У них другой путь»
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