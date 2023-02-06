Магомед Кабардиев о финале гран-при «Наше Дело»: «Пусть хоть оба выйдут по очереди»

Магомед Кабардиев после выхода в финал гран-при «Наше Дело» рассказал о статусе андердога и сопернике по финалу:

«Я выходил конкретным андердогом, букмекеры принимали с коэффициентом 3,4. Не могу сказать, что меня это раздражало, его знают в России, меня нет, но не такая же разница. У меня есть тренер, который поставил геймплан, все отработки, которые были три недели до моя, они все и стали ключами под Макса. Я даже не смотрел его бои, тренер сам посмотрел, составил геймплан. Результат на лицо. Что касается финала, я уже говорил, что пусть хоть оба выйдут по очереди по 2,5 минуты в раунде. Дайте мне полноценный лагерь, хотя бы полтора месяца, просто к Дивничу я готовился лишь 3 недели. Я выше уровнем и Грозина и Хейбати. Я не хочу их занизить или относиться к ним с высока, но у меня такая позиция по ним. Хейбати дрался против моего одноклубника Муратбека Касымбая, этот бой я смотрел. Так что получается на них троих и Дивнича, я посмотрел один бой»

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