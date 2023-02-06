Жумагулов о забивании молодых локтями: «А как их еще воспитывать? Особенно наших»

Боец UFC Жалгас Жумагулов в интервью «Вестнику ММА» ответил на вопрос о забивании молодых локтями:

– А как еще молодежь воспитывать? Если так не будешь воспитывать, особенно наших... Очень сложно с ними.

– Нет опасений, что они все сейчас наберут мышечную массу, технику и будут за тобой охотиться?

– Да нет, такого точно не будет. От этого не зависит, самое главное дух, как говорится.

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