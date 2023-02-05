Аида Сатыбалдинова отреагировала на завершение карьеры Емельяненко: «Удачи, легенда!»

Казахстанская боксерша Аида Сатыбалдинова отреагировала на завершение карьеры российского бойца ММА Федора Емельяненко.

«Удачи, легенда! Мне всегда немного грустно, когда легенды завершают карьеру. Это фото было сделано за пару дней до наших боев. Мы дрались с Федором в один день. 26.01.19», — написала «Леди Спарта» на своей странице в Instagram, прикрепив совместный с Емельяненко снимок.

Напомним, на Bellator 290 Емельяненко проиграл нокаутом в первом раунде Райану Бейдеру и объявил о завершении карьеры.

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