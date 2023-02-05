Бекболат получил в соперники в бою за титул кыргыза с 29 боями в профи

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Alash Pride Спорт Казахстана

В Бишкеке в рамках главного боя совместного турнира казахстанской лиги Alash Pride и TAYMANBAS FC пройдет бой за титул чемпиона в весе 61 кг.

В бою сойдутся казахстанский боец Рауан Бекболат и опытный кыргыз с 29 боями Арген Муратбек уулу (17-12).

Арген идет на серии из 3 поражений. В Alash Pride на счету Муратбек уулу победа над Ерасылом Шукатаевым. Помимо казахстанской лиги на счету бойца поединки в лиге Махмуда Мурадова, HARDCORE, MMA Series, WEF и Eagle FC.

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