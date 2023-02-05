Дастан Амангельды об отношении к соперникам: «До боя я стараюсь не разговаривать с ними»

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Naiza Fighting Championship Спорт Казахстана

 Казахстанский боец ММА Дастан Амангельды, который готовится к финалу гран-при в весовой категории до 61 кг, в эфире программы «Из первых рук» рассказал о своем подходе к соперникам:

«У меня есть такой подход к соперникам, до боя я стараюсь с ним не разговаривать, в октагоне мы деремся, как враги. Но после боя мы дружим, без разницы проиграл или выиграл, но это лишь спорт, никаких личных проблем»

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