Нурбек Карабала о Нургаипулы: «Ему по силам составить конкуренцию бойцам UFC»
Президент NAIZA Нурбек Карабала оценил перспективы Нургали Нургаипулы, который вернется в октагон на ближайшем турнире лиге в Алматы:
«Нургаипулы возвращается после поражения. Он сильный и титулованный борец нашей страны. Сейчас ему нужно реабилитироваться. Думаю, что у него очень серьезные перспективы, он молод и если он вернется сейчас на свой уровень, думаю, что ему по силам даже составить конкуренцию бойцам UFC»
Последний свой бой Нургали проиграл в титульном бое Абзалиеву.
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