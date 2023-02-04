Бекболат подерется за титул Alash Pride

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Казахстанский боец Рауан Бекболат (8-3-2) на турнире Alash Pride в Бишкеке проведет титульный бой.

Рауан идет на серии из двух досрочных побед над Рамазаном Молочаевым и Кенаном Шамили. Обе были добыты в прошлом году.

В сентябре Рауан мог выступить в лиге NAIZA, однако его бой был отменён.

 

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