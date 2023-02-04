Кабардиев вышел в финал гран-при «Наше дело»
Магамед Кабардиев стартовал с победы единогласным решением над Максимом Дивничем в гран-при «Наше дело» в лёгком весе.
Таким образом, Кабардиев вышел в финал. Его соперником станет победитель противостояния Мохаммеда Хейбати и Александра Грозина.
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