Кабардиев вышел в финал гран-при «Наше дело»

Магамед Кабардиев стартовал с победы единогласным решением над Максимом Дивничем в гран-при «Наше дело» в лёгком весе.

Таким образом, Кабардиев вышел в финал. Его соперником станет победитель противостояния Мохаммеда Хейбати и Александра Грозина.

«С Бастой чай не пила, но пересекаемся в бойцовских залах». Чемпионка NAIZA Карыгина готовится к первой защите титула и бросила вызов сестре Рахмонова

«Каждый должен уходить вовремя». Сергей Морозов об исламе, допинге и возможном уходе из UFC

Царукян ответил на предложение реванша с Исмагуловым: «100К, и я в деле»