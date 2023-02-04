Бекзат Алмахан проведет бой в UAE Warriors с аргентинским финишером

В рамках турнира лиги UAE Warriors, который пройдет 25 февраля в Абу-Даби выступит казахстанский боец Бекзат Алмахан (11-1).

Его соперником станет аргентинец Мауро Мастромарини (14-1), идущий на серии из 6 побед, пять из которых были досрочными.

Алмахан также сейчас на серии из пяти побед, четыре из которых досрочные.

В рамках этого же турнира выступит еще один казахстанец Асылжан Бакытжанулы, который в рамках соглавного боя подерется с экс-чемпионом PFL Эмилиано Сорди.

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