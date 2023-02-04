Нурсултанов узнал соперника по бою в Южной Корее

Казахстанский боксер Мейрим Нурсултанов (18-0) проведет 15 апреля бой в Южной Корее.

Его соперником станет также непобеждённый в профи японец Казуто Такесако (15-0-1)

Последний бой Нурсултанов провел в Польше, выиграв титул WBO International. Который в Южной Корее ему предстоит защитить.

«С Бастой чай не пила, но пересекаемся в бойцовских залах». Чемпионка NAIZA Карыгина готовится к первой защите титула и бросила вызов сестре Рахмонова

«Каждый должен уходить вовремя». Сергей Морозов об исламе, допинге и возможном уходе из UFC

Царукян ответил на предложение реванша с Исмагуловым: «100К, и я в деле»