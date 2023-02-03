Жумагулов о дебюте Алмабаева и Максума в UFC: «Вопрос к их менеджерам»

Теги Жалгас Жумагулов Sports.ru - Казахстан Асу Алмабаев Азат Максум Спорт Казахстана

Казахстанский боец UFC Жалгас Жумагулов прокомментировал возможность дебюта казахстанцев Асу Алмабаева и Азата Максума в UFC.

– Сейчас ходят много разговоров о том, что ростер UFC могут пополнить Асу Алмабаев и Азат Максум. Как думаете, бойцы готовы выступать на таком высоком уровне?

– Не знаю, это больше вопрос к их менеджерам. Не могу сказать, подпишут их в UFC или нет, – сказал Жумагулов в интервью Prosports.kz.

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