Жумагулов о дебюте Алмабаева и Максума в UFC: «Вопрос к их менеджерам»

Казахстанский боец UFC Жалгас Жумагулов прокомментировал возможность дебюта казахстанцев Асу Алмабаева и Азата Максума в UFC.

– Сейчас ходят много разговоров о том, что ростер UFC могут пополнить Асу Алмабаев и Азат Максум. Как думаете, бойцы готовы выступать на таком высоком уровне?

– Не знаю, это больше вопрос к их менеджерам. Не могу сказать, подпишут их в UFC или нет, – сказал Жумагулов в интервью Prosports.kz.

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