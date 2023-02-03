Нурбек Карабала о Кабардиеве и возможном турнире с «Наше Дело» в Казахстане: «У Маги есть шанс выиграть гран-при»

Президент NAIZA Нурбек Карабала о Магомеде Кабардиеве и совместном турнире «Наше Дело» в Казахстане:

«У Маги есть шанс выиграть это гран-при. У нас есть определенные переговоры с «Наше Дело», если Кабардиев будет в финале, то возможно мы проведем совместный турнир. Мне это интересно. Такие имена с нашими бойцами. И представьте картину – Мага выигрывает пояс в той лиге, определяется победитель пары Аббасов – Рафиков, и мы будем иметь мощный бой за титул NAIZA. При этом Мага при всей его популярности, он раскрылся только процентов на 30. Если он раскроется полностью с его ростом, с его скоростью, чувством дистанции, в легком весе в UFC у многих бойцов будут проблемы с ним».

Кабардиев в полуфинале выступит 4 февраля против Максима Дивнича.

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