Президент NAIZA о Жасулане Акимжане: «Он очень сильный и талантливый боец. Вопрос в подготовке»

Теги MMA Sports.ru - Казахстан EFC Жасулан Акимжан Naiza Fighting Championship Спорт Казахстана

Президент NAIZA Нурбек Карабала поделился своим мнением о претенденте лиги Eagle FC Жасулане Акимжане:

«У него есть такое качество, когда он расслабляется. В прошлом бою с иранцем как получилось? Акимжан включился только во втором раунде. Жасулан – очень сильный и талантливый боец, популярнейший в нашей стране. Хочется, чтобы он везде стрелял, прославлял свое имя, нашу страну и у него есть все для этого. Вопрос в подготовке, нужно четко понимать, раз тебе вытащили соперника, он достоин тебя, он тоже сильный боец»

Акимжан на NAIZA 49 выступит в рамках финала командного гран-при, в котором встретятся Tobet Top Team и DAR Team. Соперником Жасулана станет Тимур Серикулы.

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